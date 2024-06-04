النائب أحمد صبور: مصطفى مدبولي رجل المهام الصعبة والإنجازات

هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة به، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن «مدبولي» كان دائما رجل المهام الصعبة والإنجازات التي تتحدث عن نفسها، بداية من توليه رئاسة هيئة التخطيط العمراني، حيث تمكن من إعداد المخططات الاستراتيجية للمحافظات، وإدارة مشروع إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لكافة المدن، والعديد من المخططات الاستراتيجية والعمرانية حتى عام 2052، واستكمل إنجازاته عندما تولي رئاسة الحكومة من خلال إطلاق جيل جديد من المدن الذكية من بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

مهام وتكليفات الحكومة الجديدة

وقال «صبور»، في بيان، إن المرحلة الماضية من عُمر الوطن كانت مرحلة دقيقة للغاية، اتجهت فيها الدولة نحو إعادة البناء والتعمير الذي طال كل شبر من أرض الوطن، وتعويض قطاعات جغرافية مهمة عن عقود من الإهمال، وهو ما نجحت فيه الحكومة بامتياز، مشيرا إلي أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي نجحت في إدارة عدد من الملفات المهمة على رأسها ملف الإصلاح الاقتصادي، وجائحة كورونا، والتعامل بمرونة مع تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، كذلك نجحت الحكومة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاعات الصحة فضلا عن مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تحسين حياة أكثر من 60 مواطن يعيشون في الريف المصري.

«صبور»: مصطفى مدبولي رجل بناء وتعمير

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدكتور مصطفي مدبولي أثبت إلي جانب أنه رجل بناء وتعمير، فهو أيضا رجل اقتصاد فقد تمكن من التعامل بحرافية مع الأزمة الاقتصادية، وساهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب عشرات المستثمرين الأجانب للعمل في مصر، فضلا عن إتمام صفقات استثمارية مهمة من بينها مشروع تنمية رأس الحكمة، مؤكدا أن استكمال ملف الإصلاح الاقتصادي من أهم التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة وهو ما يتطلب وجود مجموعة اقتصادية محنكة قادرة علي إدارة الملف والعبور بمصر إلي الاستقرار الاقتصادي.

وشدد النائب أحمد صبور علي ثقته الكاملة في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي في اختيار عناصر تتمتع بالخبرة والكفاءة في حكومته الجديدة، حتي يتمكن من استكمال مسيرة النهضة التى بدأتها الدولة المصرية منذ 10سنوات، والحفاظ علي محددات الأمن القومي المصري، وتحقيق طموحات الشعب المصري.