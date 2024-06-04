بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ الأحد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، بدءاً من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 9 يونيو وحتى يوم الأحد 30 يونيو 2024 ولمدة 15 يوماً، وذلك ما عدا أيام الجمعة والسبت وإجازة عيد الأضحى المبارك.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، تبدأ تلقي نتيجة التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بدءاً من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 9 يونيو وحتى يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2024، ولمدة 15 يوماً، وذلك ما عدا أيام الجمعة والسبت وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار «عبد الله»، إلى أنّ من يرغب في التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، عليه التقدم إلى الإدارة التابع لها خلال الفترة المحددة، مشدداً على أنّه لن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أنّ رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد يوم الأحد الماضي نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح 86.5%.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة بكفر الشيخ 61 ألفاً و320 طالباً وطالبة، تغيب منهم 313 طالباً وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفاً و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفاً و822 طالباً وطالبة، بنسبة 86.5%، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية «لغات» تقدم 1401 طالب وطالبة، تغيب منهم 4 طلاب، وحضر منهم 1397 طالباً وطالبة، ونجح منهم 1373 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 98.5%، بالإضافة للشهادة الإعدادية «منازل»، تقدم 172 طالباً وطالبة، تغيب منهم 21 طالباً وطالبة، وحضر منهم 151 طالباً وطالبة، ونجح منهم 125 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 82.5%.