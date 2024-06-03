محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال تكريك وتطهير الترع والمجاري المائية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الإدارة المركزية للموارد المائية والري، في أعمال التكريك والتطهير بترعة البحر الصعيدي لتلبية الطلب المتزايد على مياه الري للزراعات الصيفية وعلى رأسها محصول الأرز، وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، هذا بالإضافة إلى أعمال تطهير ترعة القضابة بنطاق الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، وتطهير مصرف فرعون، بصرف غرب كفر الشيخ، تحت إشراف المهندس أشرف درويش، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.

تحسين كفاءة الري

وأكد المحافظ، على أهمية هذه الأعمال في تحسين كفاءة الري، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، وإزالة الحشائش الموجودة بالجسور، مكلفًا جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهيرات بالترع والمجاري المائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضي خلال فترة التطهيرات، ورفع ناتج التطهير من الطرق والجسور لتسهيل حركة المواطنين.

تبطين 1000 كيلومتر ترع ومجاري مائية بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّه يتم تبطين 1000 كيلومتر ترع ومجاري مائية بنطاق محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروع القومي الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.