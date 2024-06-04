«القاهرة الإخبارية»: سلوفينيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل

قال عمرو المنيري مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بروكسل، إن سلوفينيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين، وهذا يتبين من التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء روبرت جلوب، وأيضا وزيرة الخارجية تانيا فاجون التي أكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين هو التزام أخلاقي.

وأضاف «المنيري»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه كان من المنتظر اليوم المناقشة والتصويت على هذا القرار داخل أروقة البرلمان، لكن المعارضة تقدمت بمذكرة ثم اقترحت أنه يجب أن يكون هناك استفتاء تقريبي على هذا الأمر.

وأشار إلى أن هذا يعد تكتيكا لتعطيل الاعتراف، علما بأن شعبية الحزب الحاكم تفوق شعبية المعارضة، ومن ثم هناك أغلبية ساحقة بنحو 70 مقعدا تابعا للحكومة من أصل 90، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بفلسطين الشهر المقبل لأن إجراء الاستفتاء يجب أن يأخذ مجراه في البرلمان.