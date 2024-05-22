أستاذ علوم سياسية: أمريكا مارست أكبر عملية ابتزاز ضد دول أوروبا لعدم الاعتراف بفلسطين

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة مارست أكبر عملية ابتزاز على الدول الأوروبية لمحاولة منع تمدد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن هناك دلالات حول الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، إسبانيا دولة مهمة ولها دلالات رمزية لهذا الأمر، والنرويج شهدت توقيع «أوسلو»، أي أن الدولتين لديهما الخبرة وأسرار ما جرى في فترة ما.

الدول التي اعترفت بفلسطين لها أهمية كبيرة

وأشار «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن الـ3 دول وهي أيرلندا وإسبانيا والنرويج لها أهمية كبيرة، وهذا الأمر يزيد من حالة الزخم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أنه لا بد أن يكون هناك تحركات ومسارات مختلفة واستثمار اعتراف عدد من الدول بفلسطين كدولة، مؤكدًا أن هناك مسارا خاصا بالأمم المتحدة وهذا المسار الذي تم تخريبه من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنها تستخدم كل الأساليب لتؤكد أنها لا تريد دولة فلسطينية.

وأوضح أنه في حالة زيادة عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية هو يسرع على المستوى السياسي، بينما الاعتراف بصفقة وشكل الدولة الفلسطينية يحتاج لمسارات أخرى، مؤكدًا أن الأمين العام للأمم المتحدة له صلاحيات في نص الميثاق وأنه إذا تعرض إقليم ما لحالة من الصراعات وعدم الاستقرار يدعو لإجراءات مباشرة وتدابير معينة ويحيل الوضع للجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرب وتعطل آلية مجلس الأمن.