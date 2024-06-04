أخبار غزة.. مقتل واصابة 15 جنديا إسرائيليا في كمين برفح الفلسطينية

أخبار غزة اليوم تحمل مفاجآت من الفصائل الفلسطينية بإعلان استهداف آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة باستخدام قذائف الهاون حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

أخبار غزة تحمل أنباء سارة عن الفصائل

ومن أخبار غزة أيضًا، أعلنت فصائل فلسطينية أنه بعد عودة عناصرهم من خطوط القتال في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة استدرجوا قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديًا إلى كمين محكم أعد مسبقًا داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد، وفور دخول القوة للمنزل تم استهدافها بقذيفة TBG وتفجير العبوة بها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وبعد وصول تعزيزات العدو قامت عناصر المقاومة باستهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 وتحقيق إصابة مباشرة فيها.

خسائر في معدات وآليات العدو

كما استهدفت الفصائل حفارًا عسكريًا ودبابتين للاحتلال الإسرائيلي من نوع ميركفاه بقذائف الياسين 105 في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب غزة.

وارتفعت أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 644 قتيلا منهم 293 منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 28 أكتوبر الماضي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وتسببت حتى الآن في استشهاد واصابة أكثر من 120 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن، بسبب وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض ولم يتم استخراجها ومنعت قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدنى والإسعاف من الوصول لأماكنها في قطاع غزة.