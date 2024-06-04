أستاذ قانون: نتنياهو يمارس الكذب والخداع مع الجميع للحفاظ على منصبه

قال بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن ما يهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الحفاظ على حكومته، إذ أنه يريد الحفاظ على 61 صوتا في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120 صوتا، لكن الحكومة الإسرائيلية تعيش في حالة تخبط لم يسبق لها أن عاشته.

نتنياهو يريد الحفاظ على منصبه

وأضاف «القواسمي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه على أرض الواقع نتنياهو يمارس الكذب والخداع مع الجميع، إذ يقول شيئا للإدارة الأمريكية، وآخر لبن غفير وسموتريتش، ويقول للشعب الإسرائيلي كلاما مختلفا كليا، وبالتالي يمارس الخداع والكذب للحفاظ على منصبه والبقاء كرئيس للوزراء.

تبادل المحتجزين ووقف الحرب

وتابع: «ما سيغير ذلك هو الضغط الداخلي والخارجي، فإذا كان هناك ضغط قوي وفي حالة تزايد من قبل المجتمع الإسرائيلي، باعتقادي سيؤثر على نتنياهو وسياسته وسيكون هناك صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف الحرب، بجانب الضغط من قبل الإدارة الأمريكية والدول الحليفة لدولة الاحتلال».