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«القاهرة الإخبارية»: إطلاق نداء استغاثة عالمي لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة

كتب:

حسن سمير
09:54 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
الأوضاع في غزة.. أرشيفية

الأوضاع في غزة.. أرشيفية

طالب مسؤول بالصحة في غزة بفتح المعابر إلى القطاع، معلنا إطلاق نداء استغاثة عاجل لدول العالم لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة.

أدان المسؤول ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذا العدد الكبير من جرائم الحرب، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية، موضحا أن هناك نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية وضغطا على الكوادر الطبية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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