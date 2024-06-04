«س و ج».. كل ما تريد معرفته بشأن خاصية الدفع الجديدة عبر «إنستاباي»

أتاح تطبيق «إنستاباي» منذ أيام قليلة خاصية جديدة لتحويل الأموال لحظياً من خلال رمز الاستجابة السريع «QR code»، من أجل ضمان إرسال الأموال بشكل صحيح إلى الطرف الآخر، دون حدوث أي أخطاء أثناء كتابة البيانات.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، كل ما يريد المواطنون معرفته حول الخاصية الجديدة، في شكل سؤال وجواب.

ما خاصية الدفع الجديدة للأموال عبر «إنستاباي»؟

هي خاصية تحويل الأموال بشكل لحظي عبر تطبيق «إنستاباي» عن طريق رمز الاستجابة السريع «QR code».

ما أهمية خاصية الدفع الجديدة «QR code»؟

أهميتها ضمان تحويل الأموال بشكل لحظي عبر تطبيق «إنستاباي» دون وجود أي مجال للخطأ وإرسال الأموال إلى شخص آخر التي كانت تحدث في السابق نتيجة كتابة رقم الحساب البنكي بشكل خاطئ.

لماذا لا تظهر الخاصية عند البعض؟ وما الحل؟

إذا لم تظهر خاصية «QR code» عند بعض مستخدمي تطبيق «إنستاباي»، يجب عليهم الذهاب إلى المتجر الخاص بالهاتف، وعمل «تحديث» للتطبيق، حتى تظهر الخاصية الجديدة.

كيف يجري تحويل الأموال عبر الخاصية الجديدة؟

يجب على «المرسل إليه» فتح التطبيق، وبعد ظهور الصفحة الرئيسية الضغط على «مشاركة QR»، ثم إرسالها إلى «الراسل»، حتى يتمكن الأخير من فتح «QR code» والذهاب مباشرة إلى بيانات «المرسل إليه»، ثم كتابة فقط المبلغ والرقم السري، دون الحاجة إلى كتابة أي بيانات.

وهناك طريقة أخرى إذا كان «الراسل» و«المستقبل» في نفس المكان يمكن للمستقبل فتح «QR code» من خلال التطبيق، ثم يقوم «الراسل» بفتح الكاميرا ووضعها أمام «QR code» لقرائتها والوصول إلى بيانات «المستقبل» مباشرة.