اعرف كيفية التحويل من خارج مصر عبر إنستاباي.. خطوة بخطوة

كشف تطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي، الذي يعمل على التحويل النقدي اللحظي على مدار 24 ساعة، عن كيفية التحويل من خارج مصر، من خلال استخدام التطبيق.

ورصد تطبيق إنستاباي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كيفية التحويل من خارج مصر، عبر إنستاباي في السطور التالية بالتفاصيل.

كيفية التحويل من خارج مصر عبر إنستاباي

- في البداية يجب غلق الـ«wifi».

- وبعد ذلك يجب تشغيل بيانات الهاتف على نظام التجوال أي الإنترنت الخاص بشبكة الاتصالات.

- التأكد أن الشريحة الموجودة داخل الهاتف الخط المصري المسجل لدى البنك الخاص بالعميل.

- فتح تطبيق إنستاباي والضغط على إرسال رسالة من الخط المصري.

- بعد ذلك يمكن التحويل من خلال اختيار تحويل نقود واستكمال الخطوات المطلوبة.

التحويل من خارج مصر بين البنوك المصرية

يذكر أن يمكن لمستخدمي تطبيق إنستاباي استعماله من خارج مصر، وتنفيذ جميع المعاملات المالية لحظيا بين البنوك المصرية.

وعن الحد الأقصى للمعاملة المالية على تطبيق إنستاباي 70 ألف جنيه، وحد الأقصى للمعاملة المالية اليومي 120 ألف جنيه مصري، وحد الخصم الشهري 400 ألف جنيه من البنك الواحد.