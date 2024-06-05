آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. كم يسجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، لتشهد تحديثاً جديداً في ختام التعاملات، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين سعر الذهب يومياً للتعرف على مستجداتها، خاصة أن الأسعار تتغير بشكل لحظي على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في آخر تحديث

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في آخر تحديث، وفقاً لما أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات 3543 جنيهاً للشراء، «غير شامل أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام التعاملات 3100 جنيهاً للشراء، «غير شامل أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام التعاملات 2657 جنيهاً للشراء، «غير شامل أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في ختام التعاملات 2067 جنيهاً للشراء، «غير شامل أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات 24800 جنيهاً للشراء، «غير شامل أسعار الضريبة والمصنعية».