البابا تواضروس لـ«الشاهد»: مصر كانت في طريقها إلى المجهول بعد فوز «مرسي» بالرئاسة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر كانت في طريقها إلى المجهول بعد فور محمد مرسي بالرئاسة، وكان هناك حالة من الخوف والفزع بعد إعلان فوزه.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الأحداث كانت تنذر أن هناك شيئًا يختطف مصر.

وأشار إلى أنه وقت إعلان فوز مرسي كان في مهمة في سيدني، وعندما سمعوا الخبر كان هناك بكاء وصريخ، وكان الأقباط الموجودين في سيدني يفكرون في إحضار أقاربهم من مصر، خوفا مما قد يحدث لهم.