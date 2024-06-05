أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-6-2024 في مصر.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-6-2024 في مصر، استقرار في محلات الصاغة، بعد الانخفاض الذي شهدته خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث موضح من خلال بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 3543 جنيهاً قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3100 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء إلى 2657 جنيهاً قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 2067 جنيهاً قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 24800 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.