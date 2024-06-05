البابا تواضروس يصف إحساس الأقباط لحظة إعلان فوز مرسي: خوف وفزع

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه كان في مهمة كنسية في أستراليا، وقت إعلان فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية.

وأوضح خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أنه في البداية أعلن عن فوز منافسه الفريق أحمد شفيق، فاستقبلوا الخبر بـ«الزغاريط»، لكن بعد نصف ساعة انقلب الفرح لحزن وغم وبكاء عندما وصل خبر نجاح محمد مرسي.

وأردف: «كنا في نص الليل، وناس كتير خافت، وفيهم اللي فكّر يحضر أهله لأستراليا، وواحد قال لي أنت هترجع مصر؟، قلت له طبعًا هرجع مصر، كانت الأحداث تنبئ بأن شيئا يُسرق، ليست هذه مصر، وليست هذه الطبيعية الحياتية لإخوتنا وجيرانا في مصر، ليست هذه نكهة مصر، حتى اللغة المستخدمة في الإعلام لم نعتد عليها، أقرب تشبيه هو السرقة، وواحد شبه لي الموقف لما الفرخة تطير عند الجيران ينتفوا ريشها، إحنا كنا كده بينتفوا ريشنا».