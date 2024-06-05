محافظ المنيا يناقش تطوير عمارات الإيواء بحي جنوب المحافظة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات متسارعة لتحقيق نهضة عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية وتعالج ملف العشوائيات بشكل جذري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسيير وحدة التنمية الحضرية برئاسة المحافظ، وحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عقل، السكرتير المساعد، والدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية، والمهندس نيازي مصطفى، مدير الوحدة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

تنفيذ تنمية شاملة في منطقة عمارات الإيواء

ناقش محافظ المنيا خلال الاجتماع، مشروع تطوير وإحلال وتجديد عمارات الإيواء بحي جنوب مدينة المنيا، عقب الانتهاء من أعمال إزالة 4 عمارات بالمنطقة بقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية، لما تمثله هذه العمارات من خطورة بالغة على الأهالي.

لافتاً إلى أن إعادة الإنشاء ستتم بشكل حضاري ضمن خطة المحافظة لتوفير مساكن آمنة للمواطنين، وتنفيذ تنمية شاملة في منطقة عمارات الإيواء.

فحص المستندات المقدمة من الشاغلين

و خلال الاجتماع، وجه المحافظ اللجنة المشكلة برقم 36 لسنة 2023 بمناقشة وفحص المستندات المقدمة من الشاغلين، والنظر في آلية تسكين الوحدات البديلة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة في بناء العمارات، ومراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ، والمتابعة الدورية لسير العمل بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.