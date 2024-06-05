البابا تواضروس: التجليس له طقس كبير ومرسي أرسل «قنديل» ذرًا للرماد

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كواليس التجليس الذي لم يحدث في مصر منذ 40 عامًا والتي كان آخرها تجليس البابا شنودة، مؤكدًا أنه على المستوى الشخصي لم يحضر تجليس قبل ذلك.

وأضاف البابا تواضروس، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز: التجليس له طقس كبير، وما حدث وقتها أن إجراءات التجليس تمت والطقس الكنسي اكتمل وكان بالنسبة لي أمر جديد.

وأوضح، أن الكنيسة القبطية أكبر كنيسة في منطقة الشرق الأوسط وهي المكنسية الأولية في إفريقيا تاريخيا، وهي الكنيسة الوطنية المصرية الأصلية ولها وضع مهم.

وأشار، إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي أرسل رئيس الورزاء الدكتور هشام قنديل آنذاك، ذرًا للرماد، وحضر وقتها وكان معه عدد كبير من المسؤوليين المحليين والدوليين مثل آباء بطاركة وأساقفة، وهذا أمر يؤخذ عليه.

واختتم: حضر التجليس مندوب بابا روما وعدد كبير من السفراء، وهكذا تم الأمر.