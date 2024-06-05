شوبير يعلن عقوبة أفشة في الأهلي.. وموقفه من العودة للتدريبات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توقيع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بسبب تصريحاته المثيرة خلال الساعات الماضية.

وقال أحمد شوبير خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم : « خالد بيبو قرر توقيع عقوبة مالية ضد محمد مجدي أفشة واحتمالية كبيرة تواجده في مران اليوم».

كولر يرفض مشاركة أفشة في التدريبات

يذكر أن كولر رفض مشاركة «أفشة» في تدريبات الأهلي التي انطلقت أول أمس، بعد انتهاء الراحة السلبية التي استمرت 8 أيام متواصلة، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

وقال محمد مجدي أفشة خلال تصريحات تليفزيونية: «أنا مظلوم.. داخل المعب أنا مظلوم، في ناس كتير بتيجي عليا في الكورة، مش واخد حقي في الملعب»، مضيفًا: «في الوقت الحالي صاحب (اللقطة) هو من يشار إليه بالإصبع».