مستشار الأمن القومي الأمريكي: مقترح وقف إطلاق النار قبلته إسرائيل وننتظر حماس

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن مقترح وقف إطلاق النار قبلته إسرائيل سابقا وما زالت تقبله اليوم، ونأمل أن توافق حماس على المقترح كأفضل طريق لإنهاء الحرب وعودة جميع المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأوضح «سوليفان» أننا نرى منذ البداية أن ما يحدث بغزة يجب أن يكون مرتبطا باستراتيجية أوسع تشمل اليوم التالي للحرب، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.