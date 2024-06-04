«الخارجية»: جميع الدول متوافقة على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن جميع الدول متوافقة على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، والغموض يحيط بالرد الإسرائيلي على مبادرة بايدن.

تحقيق الهدنة المطلوبة ومنع إراقة الدماء

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن مصر عبرت عن تقديرها للطرح الأمريكي من أجل وقف إطلاق النار باعتباره يتضمن عناصر جيدة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الهدنة المطلوبة ومنع إراقة الدماء.

مصر تتعامل بمرونة في إدخال المساعدات

وأضاف متحدث الخارجية، أن مصر تتعامل مع ملف المساعدات الإنسانية على عدة محاور منها اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن مصر تتعامل بمرونة في إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم وهناك 950 شاحنة دخلت قطاع غزة على مدار الأسبوع الماضي.

ونوه بأن إسرائيل تستهدف أن يصبح قطاع غزة غير قابل للحياة من خلال إجراءات التهجير التي تتبعها لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إرادة سياسية من إسرائيل للتعامل بجدية مع الصفقة المطروحة للهدنة وحال تحقيق ذلك سنكون أمام بارقة أمل.

وواصل: نحتاج إلى الوضوح والحسم من جميع الأطراف بشأن الصفقة المطروحة والتعامل معها بمسئولية، مختتما: «نحن أمام مفترق طرق خلال الفترة المقبلة لإقناع كافة الأطراف بالصفقة المطروحة والوصول لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار».