موجة حارة تضرب السعودية.. ارتفاع الحرارة في مكة والمدينة لـ47 درجة

موجة حارة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمكة والمدينة؛ وذلك تزامنًا من موسم الحج الذي بدأ بتوافد الحجاج على المدينتين، حيث ترتفع اليوم درجات الحرارة في مكة المكرمة لتصل العظمى لـ47 درجة مئوية بينما تبلغ الصغرى 32 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة لـ28%، في حين تصل درجة الحرارة العظمى في المدينة المنورة لـ46 درجة مئوية والصغرى 30، حسبما أفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية.

موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة مكة والمدينة

وسعت السلطات السعودية إلى إجراءات لمواجهة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة، وهذه الإجراءات من شأنها تخفيف درجات الحرارة حيث أنهت الهيئة العامة للطرق تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية للمنطقة المحيطة لمسجد نمرة؛ بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج.

وتهدف هذه الخطوة لتبريد المناخ للدرجات المعتدلة، حيث تعمل التقنية الحديثة التي على تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميًا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «وفا» فإن هذه التقنية يمكن تستخدم مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.

تقنية جديدة لمواجهة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة مكة والمدينة

وسبق تجربة هذه الفكرة التي تهدف لمواجهة الموجة الحارة العام الماضي، ضمن مناطق محددة بهدف الإسهام في تخفيف درجات الحرارة، وذلك في طرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات بالمشاعر المقدسة في مكة التي ترتفع بها درجات الحرارة، ونجحت في خفض درجة الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية.

وشرعت السلطات السعودية في توسعة التجربة لتغطي المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بمكة المكرمة بحول 25 ألف متر مربع، حيث يعكس اللون الأبيض أشعة الشمس ويقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل، ويسعى المنتج المستخدم إلى إيجاد بيئات أكثر راحة وأسهل في أماكن المشاة، وإيجاد بيئة صحية وجودة حياة أفضل.