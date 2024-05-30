«الحج والعمرة» تعلن شروط الحصول على تصريح دخول مكة.. يمكن استخراجه إلكترونيا

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبداية موسم الحج وضعت المملكة العربية السعودية عددا من الشروط للحصول على تصريح دخول مكة، وكشفت خطوات الحصول على التصريح، وذلك للخروج بموسم حج منظم، فضلا عن منع التزاحم والحفاظ على حياة زائري بيت الله الحرام.

خطوات الحصول على تصريح دخول مكة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في بيان، أنه لن يسمح بدخول الحرم لمن لا يملك تصريح دخول مكة الذي يمكن استخراجه إلكترونيا، وتكون خطواته، «التسجيل على موقع الإلكتروني الرسمي «منصة أبشر»، والضغط على أيقونة الأفراد، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها إلى أيقونة خدمات أفراد الأسرة.، ثم النقر على أيقونة تصريح دخول مكة، وكتابة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل دقيق».

وضعت المملكة العربية السعودية شروط الحصول على تصريح دخول مكة، وهي «يجب على المتقدم الحصول على طلب تصريح دخول مكة أن يكون مقيما داخل الأراضي السعودية، ولابد أنه يمتلك شهادة إقامة سارية المفعول، وفي حال كان المتقدم من العمالة المنزلية، يجب ألا يكون متغيبا عن عمله».

غرامة مالية على من لا يملك تصريح دخول مكة

وقد أقرت المملكة العربية السعودية على من لا يحملون تصريح دخول مكة غرامة مالية توقع على أي شخص سيتم رؤيته داخل مكة المكرمة أو محطة قطار الحرمين والمنطقة المركزية، بدون تصريح الدخول، تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال سعودي، وبعد دفع الغرامة، سيتم ترحيل الزوار إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية.