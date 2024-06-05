خبير عسكري: الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت عمل إرهابي

قال العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الأربعاء، عمل إرهابي مُدان، مشيرا إلى أن الجيش والأمن اللبناني فرض طوقًا أمنيًا حول السفارة الأمريكية، ونجحوا في إفشال الهجوم.

وقال «سريوي»، خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه سفارة لدولة صديقة ومحمية بموجب القانون، والجيش اللبناني وقوى الأمن نجحوا في إفشال الهجوم الإرهابي، وهذا الهجوم حتى الآن من المعلومات التي وصلت تقريبًا فردي نفذه عنصر واحد، وهناك معلومات تقول إن هناك عنصرين فرا في الأحراش، لكن الجيش اللبناني أجرى طوقًا أمنيًا ويقوم بعمليات بحث عما إذا كان هناك أشخاص آخرون اشتركوا في هذا العمل الإرهابي».

المهاجم الرئيسي أصيب ونُقل الى المستشفى

وأضاف الخبير العسكري: «أن المهاجم الرئيسي أصيب ونُقل الى المستشفى، ولم يُعلن أنه قُتل وأصيب إصابة بالغة جدًا، وأعتقد أن هذا العمل جزء من الأعمال الفردية، وليس هناك علاقة لأي طرف لبناني، وهو يمس بالأمن اللبناني وليس فقط بأمن السفارة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أن الأمن في لبنان متفلت، صحيح في لبنان هناك بؤر أمنية، وبعض المنظمات الإرهابية التي تعمل، لكن نحن نعلم أن هذه المنظمات الإرهابية تعمل في أفضل الدول الأوروبية وغير الأوروبية، لكن العمل الإرهابي فشل بسبب التنظيم الأمني».