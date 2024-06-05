وفد «زراعة الشيوخ» يزور أوزبكستان لبحث فتح منافذ جديدة للصادات المصرية

التقى المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عدد من الوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال بدولة أوزبكستان، وذلك خلال مشاركته في زيارة وفد مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي إلى أوزبكستان، برئاسة المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ورئيس البعثة التجارية.

الوفد المصري يلتقي بعدد من المسؤولين في أوزبكستان

والتقى الوفد في بداية الزيارة، بالسفيرة أميرة فهمي سفيرة جمهوريه مصر العربية في أوزباكستان، كما التقى الوفد عددا من الوزراء من بينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار وزير السياحة، إلى جانب عدد من المسؤولين عن قطاع الزراعة والتجارة، وعدد كبير من رجال الأعمال بأوزبكستان، وذلك لفتح أسواق تصديرية لمصر وجذب استثمارات جديدة إلي البلاد.

فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تلك الزيارة تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون مع البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للصادات المصرية والترويج لها، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشترك بين رجال أعمال البلدين، وأكد أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، بشأن التوسع في الاستثمارات الزراعية والتصنيع الزراعي بهدف زيادة حجم الصادرات.

وأضاف الجبلي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوزبكستان تشهد تطورًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، في ظل التحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن النشاط التجاري يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الاستثمار في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي

وأكد خلال لقاءاته ضمن الوفد المصري بمسؤولي أوزبكستان، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تستهدف تسهيل كافة إجراءات الاستثمار لاسيما في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى، وكذلك تسعى لتسهيل خطوات وإجراءات التصدير، بما يضمن الحفاظ علي جودة المنتجات وتقليل تكلفة الشحن، بما يسمح لمصر بالتنافس في الأسواق العالمية.