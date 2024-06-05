«القاهرة الإخبارية»: تعزيزات أمنية في محيط السفارة الأمريكية بعد حادث إطلاق النار

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، عن مستجدات حادث إطلاق النار بمحيط مقر السفارة الأمريكية بلبنان.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنّه يتواجد أمام المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية بمحافظة جبل لبنان التي تقع على مسافة من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يوجد انتشار أمني مكثف.

السفارة الأمريكية

وأضاف أنّ قوات الجيش تنتشر في كل مكان، وهناك تعزيزات أمنية وصلت قبل قليل إلى محيط السفارة الأمريكية، إضافة الى وصول عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية إلى مقر السفارة للوقوف على ملابسات الحادث.

وعن تفاصيل الحادث، أوضح «سنجاب»، أنّه حسب المعلومات ربما يكون هناك أطلق النيران على مقر السفارة الأمريكية في «عوكر»، وتعامل الجيش اللبناني مع مصدر إطلاق النيران، ما تسبب في إصابة مُطلق النيران على السفارة الأمريكية، وربما هناك إصابات بالغة لدى مطلق النيران، الذي نقل إلى أحد المستشفيات القريبة من المكان.

وتابع: «فرضت قوات الجيش طوقا أمنيا شاملا على محيط السفارة الأمريكية، والمداخل المؤدية إلى المنطقة، خاصة أنّها تقع قرب الطريق الساحلي في هذا الاتجاه، وبالتالي جميع الطرق مغلقة باتجاه السفارة الأمريكية».