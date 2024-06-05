ضبط سيدة بتهمة إدارة كيان تعليمي دون ترخيص في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ إحدى السيدات يدير كيانا تعليميا دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه في الإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأنّ الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها عدد من الشهادات منسوبة لعدة جهات مختلفة – أكلاشيه بإسم الكيان – عدد 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - مجموعة من المطبوعات الدعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلي»، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، ومجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان، واتخذت الإجراءات القانونية.