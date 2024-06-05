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ضبط مخدرات بـ4,2 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:08 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،  بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصرين إجراميين، بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبحوزتهما (كميات من الحشيش المخدر وزنت 52,5 كيلو جرام - المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4,2 مليون جنيه تقريبا.

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