ضبط شخص يزعم بيع أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة للنصب على المواطنين في الإسكندرية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن صاحب الحساب بالترويج لبيع أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة ما مكنه من استقطاب ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية تحت ذات الزعم.

بالفحص من خلال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - مبلغ مالي).

وتبين أنه ارتكب 29 واقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالعديد من المحافظات والتحصل منهم على مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط من مُتحصلات نشاطه الإجرامي.