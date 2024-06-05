رئيس «المعاهد الأزهرية» يتابع سير امتحانات الثانوية في يومها الخامس

واصل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جهوده في متابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في يومها الخامس، حيث عقد اجتماعات «أون لاين» مع أعضاء لجان المتابعة الميدانية في مختلف المناطق الأزهرية، من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

سير العملية الامتحانية

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الاطلاع بشكل دقيق على سير العملية الامتحانية في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة امتحانية مثالية للطلاب تُمكنهم من أداء امتحاناتهم بكل ثقة وتركيز، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القائمين على اللجان لضمان سير الامتحانات بسلاسة ونزاهة، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصادرة بشأن الامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية قد انطلقت يوم السبت 1 يونيو الجاري، وقد حرص قطاع المعاهد الأزهرية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة الطلاب خلال مدة الامتحانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفًا و319 طالبًا، و27 ألفًا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفًا و169 طالبًا، و36 ألفًا و977 طالبة، بإجمالي 156 ألفًا و392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.