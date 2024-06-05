طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة اليوم

يؤدي بعد قليل طلاب الثانوية الأزهرية الشعبة العملية، امتحان الجبر والهندسة لطلاب الثانوية الأزهرية على مستوى المعاهد الأزهرية، وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 15 يوليو المقبل للشعبتين الأبية والعلمية.

متابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يواصل الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولاته التفقدية لمتابعة لجان الامتحانات من خلال الزيارات الميدانية إلى بعض مقار اللجان، بجانب متابعة الامتحانات على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية، مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والخدمات الصحية واللوجستية التي تمكنهم من أداء الامتحان دون أي معوقات.

استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية

وقد أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات الامتحانات بشكل دائم، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم، لافتا إلى أن الأزهر الشريف يولى مستقبل الطلاب أهمية كبرى خاصة وأنهم مستقبل الأمة وحملة لواء العلم والثقافة في المستقبل.