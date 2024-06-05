فضيحة جديدة لتل أبيب.. كيف تلاعبت إسرائيل بالأمريكان لتأييد الجيش في حرب غزة؟

فضيحة جديدة لإسرائيل كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» حيث تبين أن وزارة الشتات الإسرائيلية كانت تستخدم حسابات مزيفة ولجان إلكترونية من أجل كسف التعاطف والتأييد لإسرائيل.

حشد الدعم الشعبي للحرب المستمرة في قطاع غزة

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزارة دفعت تكاليف حملة تستخدم لجانا إلكترونية تستخدم حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لاستهداف المشرعين الأمريكيين والرأي العام الأمريكي برسائل مؤيدة لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن أربعة أعضاء حاليين وسابقين في الوزارة، ووثائق عن الأنشطة، أن الحملة أٌطلقت من أجل حشد الدعم الشعبي للحرب المستمرة في قطاع غزة.

ورصدت هذه الفضيحة وأبلغت عنها لأول مرة من قبل منظمة مراقبة وسائل الإعلام الإسرائيلية في شهر مارس، لكن تقرير «التايمز» يربط هذه الجهود مباشرة بحكومة نتنياهو.

2 مليون دولار مقابل عمل اللجان الإلكترونية

وحصلت شركة التسويق في تل أبيب Stoic على مبلغ 2 مليون دولار من قبل الوزارة لتنفيذ العملية، والتي استخدم، في ذروتها، مئات الحسابات التي تتظاهر بأنها أمريكية لإنشاء منشورات، وركزت على الممثلين السود والديمقراطيين مع دعوات لمواصلة الموافقة على المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفقا للصحيفة.

كما استخدمت الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرنامج الدردشة الآلي ChatGPT لإنشاء منشورات، والتي تضمنت ثلاثة مواقع إخبارية مزيفة باللغة الإنجليزية تحتوي على مقالات مؤيدة لإسرائيل. وذكرت صحيفة التايمز أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام، عطلت العملية منذ الأسبوع الماضي.