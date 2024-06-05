آخر أخبار غزة.. الأزمة الإنسانية تتفاقم وإسرائيل تبدأ هجوما بريا جديدا على البريج

في آخر أخبار غزة اليوم الأربعاء، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وبدأ عدوانا بريا جديدًا على مخيمي البريج والمغازي وَسَط قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي والجوي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أخبار غزة.. الاحتلال يشن عدوانًا على مخيم البريج

وبحسب ما نقلته «وفا» عن آخر أخبار غزة، فقد قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم بري واسعًا مدعوم بالدبابات والآليات العسكرية على مخيم البريج، وَسَط القطاع، رافقه قصف جوي كثيف من الطائرات المقاتلة، والمسيرة إلى جانب المدفعية مما تسبب في استشهاد العشرات، علاوة إلى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

كما توسع القصف البري والجوي لاحقًا باتجاه مخيم المغازي المجاور ومازالت تحاول فرق الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل الذي تم استهدفها القصف الإسرائيلي.

فيمًا نقلت «وفا» أخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية عن أعداد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال التي وصلت إلى 36 ألفًا و550 شهيدًا، معظمهم نساء وأطفال، وإصابة 82 ألفا و959 مصاب في حصيلة غير نهائية، لا سيّما وأنه مازال هناك الإلاف تحت الأنقاض والذي تعجز فرق الدفاع المدني عن انتشالهم نتيجة نقص المُعِدَّات المطلوبة نتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة.

أخبار غزة.. أهالي القطاع اضطروا لشرب مياه الصرف الصحي

وكانت آخر أخبار غزة الصادرة من منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان غزة ما ذكرته المنظمة عن لجوء السكان إلى تناول مياه الصرف الصحي.

وقالت، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر المتوسط حنان بلخي، إن سكان غزة لجأوا إلى شرب مياه الصرف الصحي ، وتناول طعام الحيوانات، والعشب نتيجة للحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة ومنع وصول الإمدادات الغذائية، وما تسببت به العدوان من أثار مدمرة على تدابير الصحة العامة مثل المياه النظيفة، والغذاء الصحي.

وأكدت «بلخي» خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن الحرب سيكون لها أثار شديد الْخَطَر على الأطفال الذين باتوا يعانون من تشوهات كبيرة من جرّاءِ إصابتهم خلال العدوان الإسرائيلي وعدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة

وتحدثت «بلخي» من منظور تخصصها في رعايا الأطفال وأوضحت أنه هناك عديد من صغار السن في قطاع غزة يعانون من متلازمات كبيرة للاضطراب لما عاشوه تحت وطأة العدوان الإسرائيلي ورؤيتهم للقصف والدمار.

كما أشارت إلى الأطفال الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، وقالت: «لا أعرف كيف سيتعافى الشخص من ذلك نفسيا»، مضيفة «الأمر سيتطلب الكثير من الجهد لإخراجهم من الصدمات التي يعانون منها.