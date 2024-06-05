مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الضفة الغربية تتعرض لجرائم مشابهة لغزة وسط صمت مطبق

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن الضفة الغربية تتعرض لجرائم مشابهة لغزة وسط صمت مطبق.

اقتحامات في الضفة الغربية

وأضافت: «نتحدث عن سلسلة من الاقتحامات من الشمال وحتى الجنوب في الضفة الغربية، ففي شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وأيضًا نتحدث عن مدينة نابلس، وهناك اقتحام لقلقيلية، وعدد من البلدات، والقرى المجاورة لقلب المدن الفلسطينية».

وتابعت: «في شمال الضفة الغربية حدث اقتحام موسع شهدته هذه المناطق، وآليات كبيرة جدًا تجرى في البنية التحتية، اشتباكات مسلحة ما بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة جنين وأيضًا في كفردان».

وأكملت: «نتحدث عن مدينة نابلس واقتحام للبلدة القديمة فجر هذا اليوم وتوغل للمشاة في البلدة القديمة في نابلس، ولكن انسحبت قوات الاحتلال والمشاة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، أو حتى عن وقوع اعتقالات في تلك المنطقة».