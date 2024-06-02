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ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 521 فلسطينيا منذ «7 أكتوبر»

كتب:

منة شبانة
02:41 م | الأحد 02 يونيو 2024
أحداث غزة

أحداث غزة

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 521 فلسطينيا من بينهم 131 طفلا.

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