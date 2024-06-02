ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 521 فلسطينيا منذ «7 أكتوبر» كتب: منة شبانة 02:41 م | الأحد 02 يونيو 2024 أحداث غزة أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 521 فلسطينيا من بينهم 131 طفلا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سعير في الضفة الغربية قوات الاحتلال تقتحم ضاحية شويكة شمال طولكرم في الضفة الغربية «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة الغربية وتعتقل فلسطينيا قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم جنين في الضفة الغربية غزة الاحتلال فلسطين الضفة الضفة الغربية بقلم منة شبانة