محافظ كفر الشيخ: انتهاء 42% من أعمال إنشاء مستشفى مطوبس المركزي

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء مستشفى مطوبس المركزي، الذي يجري إنشاؤه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للاطلاع على نسبة التنفيذ التي وصلت إلى 42%، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتكلفة قرابة المليار جنيه، على مساحة 12 ألف متر، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس والمراكز المجاورة، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

سرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى مطوبس المركزي

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي للأعمال الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى مطوبس المركزي، وتوريد الأجهزة الطبية له لوضع حد لمعاناة الأهالي وتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكداً أنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بالمحافظة وذلك من خلال إنشاء العديد من المستشفيات وتطويرها.

توفير المستلزمات والأدوات الطبية

ووجّه محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.