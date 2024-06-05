محافظ بني سويف: استقبلنا 22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه.

تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد

وأكد المحافظ على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

العمل بقانون التصالح الجديد

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لمحافظ بني سويف في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، ولقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في طلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، في هذا الملف، منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وصدور اللائحة التنفيذية، في 7 من مايو الماضي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

22 ألف و104 طلبات تصالح في مخالفات البناء

وكشف المحافظ عن تفاصيل الموقف الخاص بشهادات البيانات على مستوى المحافظة حتى الآن، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 22 ألف و104 طلبًا، وعدد الطلبات التي تمت معاينتها 4693 طلبًا، فيما بلغ عدد المعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية 2064، وتم الرد من قبل الإدارة الهندسية على 682 طلبًا، في حين وصل عدد الطلبات التي تم الرد عليها من أملاك المدينة بعد رد الإدارة الهندسية إلى 362، حيث استخراج 250 شهادة بيانات، وجاري الانهاء والتسليم تباعا .

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار متابعة عمل اللجان الفنية المختصة لتسهيل عمل لجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جهدا من إجراءات وجهود تنفيذية لسرعة انهاء إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء.