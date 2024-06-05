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الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بولايته الجديدة

كتب:

أحمد العانوسي
05:15 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة مع الهند، لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية.

وأكد على تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهند الصديق في المزيد من التنمية والرخاء.

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