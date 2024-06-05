«حماة الوطن» بالمنوفية يعقد ندوة توعوية عن دور مصر في القضية الفلسطينية

عقد حزب حماة الوطن ندوة توعوية في المنوفية تحت عنوان «مصر والقضية الفلسطينية.. دور تاريخي ودعم بلا حدود»، استمرار لجهود التوعية بالقضية الفلسطينية وحجم الدور المصري التاريخي تجاه دعم القضية، حيث حضر ندوة «حماة الوطن»، قيادات وكوادر الحزب في المحافظة وعدد من الخبراء.

ندوة حزب حماة الوطن

قال النائب أحمد بهاء شلبي، أمين محافظة المنوفية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت لغطًا على المستوى الإقليمي ومُحاولات للتشكيك في دور مصر، إلا أن الحقيقة غير ذلك، والجميع يعلم كيف تعاملت القيادة السياسية مع هذا الملف، فضلا أن المُواطن المصري يعتبر القضية الفلسطينية هي قضيته على مر العصور.

وقال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إنه مصر لعبت دورا كبيرا تجاه القضية الفلسطينية، فهي تقف جوار قضيتها، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى في سبيل هذه القضية والقضايا العربية.