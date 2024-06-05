خبير عسكري: إسرائيل لن تستطيع الصمود أمام صواريخ حزب الله

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري، إنه كلما طور العدو الإسرائيلي عملياته العسكرية رد حزب الله بعمليات نوعية، قادرة على ردع إسرائيل لعدم التوسع ونجح بالفعل في إلزام العدو بعدم تجاوزه.

«ملاعب»: المبادرة بيد «حزب الله» لا إسرائيل

وتابع «ملاعب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه أمام مُحاولات جيش الاحتلال توسيع الجبهة مع لبنان رد عليه حزب الله بأكثر من مرة لتظل المبادرة بيد «حزب الله» لا إسرائيل التي ضربت بعرض الحائط كلام الولايات المتحدة عن مبادرة التهدئة.

وأوضح: «ربما إسرائيل لديها استعدادات لتطوير الجبهة مع جنوب لبنان وتكثيف العمليات العسكرية على حزب الله، رغم تأكيدات الولايات المتحدة بضرورة عدم توسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط».

حزب الله لم يستخدم سوى 20% من قوته الحقيقية

وأكد أنَّ حزب الله لم يستخدم سوى 20% من قوته الحقيقية، وأي تطوير للعمليات في جنوب لبنان فإسرائيل لن تستطيع الصمود أمام صواريخ حزب الله وما سيردعها القدرات العسكرية للمقاومة في لبنان، وحزب الله يمتلك قدرات قد تغير من مجرى الصراع.

وتابع: «حزب الله لديه الكمية الكافية من الصواريخ المُحدثة والمُتطورة والقادرة على صد الهجوم البري بالدبابات ناهيك عن قدرات الدفاع الجوية الجيدة وكلما حاولت إسرائيل تطوير جبهة الاقتتال فلبنان قادرة على الردع».