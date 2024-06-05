خبير عسكري: إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان كان متوقعا

كشف العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري، أسباب حادث السفارة الأمريكية في بيروت، قائلا: إن موقع السفارة الأمريكية شمالي بيروت في منطقة مكتظة سكانية، لكنه محصن وبه أسوار، ولا يوجد أي اختراق ممكن، سوى من مدخله الرئيسي الذي يشغله لبنانيون، لافتا إلى أنه بعد الحادث عمم الأمريكيون وبعض السفراء الأجانب على سفاراتهم ورعاياهم، بالخروج من لبنان، نتيجة المواقف الغربية الداعمة لإسرائيل.

حرس المارينز موجودون في السفارة الأمريكية ببيروت

أضاف «ملاعب»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن حرس المارينز موجودون في السفارة الأمريكية ببيروت، لكن الذين أصيبوا عنصران لبنانيان من حرس السفارة على مدخلها، وهذا متوقع، لأن مدخل السفارة مفتوح للعموم، وهي على شارع رئيسى في منطقة سكنية، فيمكن أن يدخل أي مواطن ويترجل.

وأشار إلى أنه لا ثغرة مفتوحة في السفارة، ويحيط بها سور كامل، لكن المدخل فقط محصن، ولا يوجد سوى خفراء، والمهاجم لم يدخل إلى السفارة، وتعامل مع حراسها فقط ليس أكثر، والتحقيقات أثبتت أن الجيش اللبناني كان حاضرا، وعند سماع الدورية لإطلاق النار، تمكنوا من اعتقال هذا الرجل بعد إصابته والتحقيق معه.