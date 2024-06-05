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وزير خارجية قبرص: نتمتع بعلاقات استراتيجية مع مصر.. نحن الآن في مرحلة متقدمة

كتب:

منى صلاح
10:36 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
وزير خارجية قبرص خلال استضافته على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»

وزير خارجية قبرص خلال استضافته على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إن علاقة مصر وقبرص استراتيجية، مواصلا: «الآن يمكننا أن نعمل بشكل أكبر على العمل الذي قام به أسلافنا، نحن الآن في مرحلة متقدمة للغاية، من حيث كيفية التعاون وتفعيله في عدد من القضايا».

«كومبوس»: نسعى لتمكين شعوبنا من التمتع بنتائج علاقاتنا الملموسة

وأضاف «كومبوس»، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «مهمتنا الآن هي محاولة توجيه هذه النتائج من حيث تمكين شعبنا وشعوبنا عامة من التمتع بنتائج ملموسة من هذه العلاقة، ويشمل ذلك -بالطبع- عددا من المجالات من الاقتصاد والاستثمار والأمن والدفاع وعلى المستوى السياسي».

نعمل مع مصر على الارتقاء بمستوى التوقعات لشعوبنا

وتابع وزير خارجية قبرص: «نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وهدفنا هو التأكد من أننا نرقى إلى مستوى توقعات شعوبنا، والتي تمليها علاقتنا التاريخية علينا».

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بقلم منى صلاح