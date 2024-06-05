وزير خارجية قبرص: نتمتع بعلاقات استراتيجية مع مصر.. نحن الآن في مرحلة متقدمة

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إن علاقة مصر وقبرص استراتيجية، مواصلا: «الآن يمكننا أن نعمل بشكل أكبر على العمل الذي قام به أسلافنا، نحن الآن في مرحلة متقدمة للغاية، من حيث كيفية التعاون وتفعيله في عدد من القضايا».

«كومبوس»: نسعى لتمكين شعوبنا من التمتع بنتائج علاقاتنا الملموسة

وأضاف «كومبوس»، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «مهمتنا الآن هي محاولة توجيه هذه النتائج من حيث تمكين شعبنا وشعوبنا عامة من التمتع بنتائج ملموسة من هذه العلاقة، ويشمل ذلك -بالطبع- عددا من المجالات من الاقتصاد والاستثمار والأمن والدفاع وعلى المستوى السياسي».

نعمل مع مصر على الارتقاء بمستوى التوقعات لشعوبنا

وتابع وزير خارجية قبرص: «نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وهدفنا هو التأكد من أننا نرقى إلى مستوى توقعات شعوبنا، والتي تمليها علاقتنا التاريخية علينا».