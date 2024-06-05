أشرف زكي: سميحة أيوب جزء من تاريخ مصر وعرضنا عليها رئاسة نقابة المهن التمثيلية

انطلقت منذ قليل، أمسية فنية للاحتفاء بسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب في دار الأوبرا، التي جاءت تحت عنوان «سيدة المسرح وسيدة القلوب»، ضمن أنشطة دار الأوبرا المصرية برئاسة لمياء زايد لتكريم رموز الفن والإبداع.

أشرف زكي يحتفي بتكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

وحضر الحفل عددا كبيرا من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي أكد خلال كلمته أن الفنانة سميحة أيوب هي جزء من تاريخ مصر والعروبة، وقدمت تاريخا فنيا لا يُقدر بثمن ويحمل قيمة كبيرة للأجيال القادمة لأن فنها مُستمر وعطاءها لا ينفذ، مُوضحًا أنه عرض عليها تولي رئاسة نقابة المهن التمثيلية من قبل لكنها رفضت.

آخر أعمال سميحة أيوب

وقدمت الفنانة القديرة سميحة أيوب تاريخا طويلا من الأعمال الفنية المُميزة في المسرح والدراما والسينما، وكان آخرهم مشاركته في فيلم «ليلة العيد»، في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، الذي تناول لقضايا المرأة والتنديد بالعنف ضدها، بالإضافة لمشاركتها في مسلسل «حضرة العمدة» في الموسم الرمضاني قبل الماضي والذي حقق نجاح جماهيري كبير.