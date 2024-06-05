بحضور قيادات «المتحدة».. «كل الزوايا» يستعرض انطلاق قمة مصر للأفضل

استعرض برنامج «كل الزوايا»، المذاع عبر فضائية «أون»، انطلاق قمة مصر للأفضل، لتكريم الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والحياة العامة، بحضور قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قمة «مصر للأفضل»

قال أشرف سالمان، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هذه المسابقة كفقرة بدأت منذ سنوات، والهدف الرئيسي بالنسبة للفريق الإداري الذي يضع معايير لاختيار الشركات، مثل النمو والأداء ورأس المال، التواجد في السوق، ومساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، وعدة عناصر تختار اللجنة المشكلة من خبراء الشركات بناءً عليها.

وعن السيدات العاملات في الاقتصاد أوضح «سالمان»، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج «كل الزوايا»، عبر شاشة «أون»، أن السيدات المتميزات المساهمات في نمو الاقتصاد أو نمو الناتج المحلي الإجمالي، لهن تأثير ونجاح كبير.

«الفقي»: المتحدة حريصة على دعم مثل هذه الأعمال

وقال عمرو الفقي، المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن احتفالية قمة «مصر للأفضل»، احتفالية جميلة، والتنظيم مميز، ومستوى الحضور جيد.

ولفت «الفقي» إلى دعم مثل هذه الاحتفاليات، وتكريم المتميزيين والشركات الناشئة والسيدات، إذ يجري دعمهن أيضًا في الدراما، وهذا التكريم بمثابة دعم مباشر لسيدات الأعمال وللشركات الناشئة، مؤكدا أن الشركة المتحدة حريصة باستمرار على دعم مثل هذه الأعمال، المساهمة في خدمة المجتمع.