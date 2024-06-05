وزير الخارجية القبرصي: نعتبر أنفسنا جزءا من الشرق الأوسط

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إنه أتيحت له فرصة وزير الخارجية المصري سامح شكري لتناول عدد من القضايا الجاري مناقشتها الآن، وهذا يشمل كل الجوانب، في المجتمع الدولي والقبرصي، مواصلا: «نعتبر أنفسنا جزءا من هذه المنطقة، وهي دولة أيضا عضو في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف «كومبوس»، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «لدينا فهم لكلا العالمين وحاولنا دائما التصرف كطرف في الاتحاد الأوروبي يمكنه التعبير عن اهتمامات وعقلية وتفكير هذا الجزء من العالم».

وتابع وزير خارجية قبرص: «كل لقاء مع وفد مصري بالنسبة لي وشعبي فرصة ممتازة لإجراء مناقشات واسعة النطاق وكذلك مناقشات عميقة في العالم وهذا الجزء من العالم في هذه المنطقة وكيف يمكننا التأكد من أن ما يتوقاه شعبنا في هذه العلاقة يصبح حقيقة واضحة».