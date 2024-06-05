كومبوس: نفذنا مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بـ«إحياء الجذور» 3 مرات

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إن مبادرة «الجذور» مثال واضح على مدى اهتمامات مصر وقبرص واليونان المشتركة، كذلك النهج المشترك بشأن الكيفية، يمكننا تحقيق التآذر بشكل فعال من خلال التعاون، مردفا: «بلداننا الثلاث، لديها الكثير من المواطنين الذين يعيشون في الخارج، هذه فكرة ممتازة».

أضاف «كومبوس» خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن المبادرة بدأت من خلال الرئيس المصري، وقامت قبرص بتنفيذها، والتأكد منها، مردفا: «لقد نفذناها ثلاث مرات، واختبرنا مدى فعاليتها، لقد اختبرنا هذه الفكرة على أرض الواقع، وهذا شيء بقوة يجب أن نعيد النظر فيه».

وتابع: «هناك العديد من البلدان التي نتواجد فيها، ويجب أن يمتد تعاوننا إلى ما هو أبعد من البلدان المرشحة، بوضوح فيما يتعلق بالعاصمة الكبرى لأوروبا، حيث نعلم أن لدينا هذا الحضور، وهناك أماكن أخرى في أستراليا والولايات المتحدة وكندا، حيث يمكننا الاستفادة بشكل أفضل من الشتات لدينا، وكيف يتعاونون فيما بينهم».

وواصل: «بطريقة ما نحن نقوم بتصدير الآلية الثلاثة إلى بلدان أخرى، حيث لدينا وجود من خلال مواطنينا».