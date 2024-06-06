دراسة تكشف عن مفاجأة بشأن الضوضاء.. ما علاقتها بالسمنة؟

كشفت دراسة أعدها مجموعة من العلماء بجامعتي أوريجون وبوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأشخاص الأكثر عرضة لمسنويات عالية من الضوضاء بالأخص أصوات الطائرات يزداد خطر إصابتهم بأمراض القلب والسمنة.

وشملت الدراسة التي نشرت بمجلة Environment International حوالي 75 ألف شخص، وهم يعيشون في أماكن قريبة جدا من المطارات الأمريكية الكبيرة فبالتالي جميعهم يتعرض لضجيج الطائرات.

قام الباحثون القائمون على الدراسة بقياس مستوى الضوضاء في أماكن إقامة الأشخاص محل البحث والدراسة وجمعوا معلومات عن حالتهم الصحية، واكتشفوا أن الأفراد الذين تعرضوا لمستوى ضوضاء صادر عن الطائرات وأعلى من 45 ديسيبل كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة للسمنة وزيادة وزن الجسم حسبما ذكرت صحيفة روسيا اليوم.

وقسّم العلماء مستويات الصوت إلى فئتين في المتوسط، حيث يبلغ مستوى صوت الهمس 30 ديسيبل بينما صوت التحدث في الكلام العادي هو 50 ديسيبل

وكشف البحاحثون في الدراسة أن الضوضاء الصادرة عن الطائرات أكثر إزعاجا للأشخاص عن الضوضاء الصادرة عن وسائل النقل الأخرى، وهو ما يزيد من الاستجابة لاضطرابات النوم والتوتر الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وما ينتج عنه من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وفسر الباحثون في دراسات متعددة سبب تأثير الضوضاء على الأوعية الدموية بأن الصوت العالي عندما يصل إلى الدماغ، ينتج عنه نشاط منطقتان مهمتان من الدماغ وهما القشرة السمعية والتي بدورها تفسر الضوضاء، واللوزة الدماغية وهي التي تتحكم في الاستجابات الانفعالية للضوضاء.

وإذا ارتفع الضجيج، بالأخص أثناء النوم، تثير اللوزة الدماغية استجابة المواجهة أو الهروب، التي تجعل الجسم في حالة تأهب، رغم أن الشخص نفسه قد لا يشعر بأي شيء.