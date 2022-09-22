الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لمستويات الضوضاء بجهاز مدينة «بدر»

انتهى جهاز شئون البيئة من تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى جهاز تنمية مدينة بدر بالتعاون والتنسيق مع جهاز المدينة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء على مستوى الجمهورية، وتنفيذاً لخطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

رصد مستويات الضوضاء بالمناطق السكانية

يأتي إنشاء تلك المحطة استكمالاً لأعمال جهاز شئون البيئة الهادفة للتوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء البيئية لمدينة بدر لما سوف تشهده المدينة في الفترة المقبلة من تغيير للخريطة السكانية وزيادة في الأنشطة المرورية وخاصة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

39 محطة بالشبكة القومية

وبتركيب تلك المحطة أصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء 39 محطة بالشبكة القومية موزعة على مستوى الجمهورية، ولا تزال الجهود مستمرة بهدف التوسع في عملية الرصد البيئي للضوضاء، وإعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد منها.

جديراً بالذكر أن الشبكة القومية لرصد الضوضاء، تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.