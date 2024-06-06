إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

أعلن وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل لباريس، نية بلاده الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل، بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

إسبانيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا

وأضاف أن بلاده ستنضم إلى الدعوى لمساعدة محكمة العدل الدولية، ولأن الإجراءات الاحترازية التي طالبت بها المحكمة لم تطبقها إسرائيل، وتبدو أنها لن تفعل.

وتأتي تلك الخطوة بعد اعتراف إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج في الـ28 من مايو الماضي بدولة فلسطين رسميا.

وجاءت قائمة الدول التي انضمت إلى دعوى جنوب أفريقيا، ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» كالتالي:

نيكاراجوا تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جَنُوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في الـ23 من يناير الماضي.

كولومبيا طلبت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا في أبريل الماضي.

ليبيا تقدمت في 10 مايو بطلب إلى المحكمة في التدخل بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل.

تشيلي أعلنت منذ أيام في الثاني من يونيو الجاري الانضمام إلى دعوى جَنُوب أفريقيا.

دول أعلنت نيتها الانضمام إلى دعوى جَنُوب أفريقيا

فيمًا أعلنت عدة دول نيتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى، وهي: تركيا في الأول من مايو الماضي، ومصر في الـ12 من الشهر مايو، وتلتها المالديف في الـ13 من الشهر نفسه، وأيرلندا في 27 مارس 2024، وأخيرا بلجيكيا في الشهر ذاته.

دعوى جنوب أفريقيا

ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لتورطها في أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.