ممثل إسرائيل في العدل الدولية يعلن استقالته.. ما السبب؟

قدم رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك، استقالته من منصبه كقاض خاص نيابة عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متذرعا بأسباب شخصية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

نظر الدعوى

وكان باراك عضوا في اللجنة المؤلفة من 15 قاضيا في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، التي تنظر في قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

أسباب الاستقالة

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال باراك إن استقالته تنبع من «أسباب عائلية شخصية.. شكرًا لك على الثقة التي وضعتها فيّ».

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.