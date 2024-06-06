مد موعد التقديم في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين لزيادة الإقبال على التسجيل

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مد موعد التقديم في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين حتى 25 يونيو الجاري، برعاية أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتُقام المسابقة تنفيذًا لبروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين؛ لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وأكد ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أنّ مد موعد التقديم في المسابقة يأتي انطلاقًا من حرصهم على تلبية رغبة الطلاب، وأولياء الأمور، إضافة إلى الإقبال الكبير على التسجيل في المسابقة، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تأتي إيمانًا منا بأهمية إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من الطلاب للمشاركة.

أهمية المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

ونوّه بأهمية المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين في اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أنّ هذه المسابقة تُقام ضمن برنامج نادي الابتكار iClub، على مستوى 27 مديرية تعليمية، وتشمل الطلاب في المدارس الحكومية، والخاصة، والدولية، ومدارس STEM، ومدارس النيل، وإداراتها التعليمية.

وأشار إلى أنّ المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الطلاب من مختلف المراحل التعليمية، وتطوير مهارات التفكير الابتكاري، وريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى مشاريع واقعية قابلة للتطبيق، وغرس ثقافة الابتكار بين الطلاب، وتعريف الطلاب بمفاهيم الملكية الفكرية وأهميتها في حماية ابتكاراتهم.

وتُقام المسابقة في 5 مجالات رئيسية وهي:

* أولاً: الطاقة، وتشمل (الطاقة الفيزيائية، الطاقة الكيميائية).

* ثانيًا: البيئة، وتشمل (الهندسة البيئية، البيئة وعلوم الأرض).

* ثالثًا: الروبوتات والآلات الذكية.

* رابعًا: الأنظمة البرمجية، وتشمل (هندسة البرمجيات، والأنظمة المدمجة).

* خامسًا: الذكاء الاصطناعي.