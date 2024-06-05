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«التعليم العالي» تغلق منشأة وهمية في الزمالك

كتب:

أحمد أبوضيف
01:19 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة تعليمية وهمية في الزمالك بالقاهرة، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص من الجهات المُختصة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ووجه «عاشور» بمُخاطبة الجهات المُختصة كافة؛ لإعمال شأنها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

التصدي للكيانات الوهمية

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مُستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أنها مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.